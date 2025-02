Prefeitura realiza mais de 6 mil atendimentos em UBS abertas aos sábados em janeiro

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos promoveu 6.257 atendimentos ao longo de janeiro em 15 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que participaram do programa Saúde Toda Hora, funcionando em sistema de rodízio aos sábados. A iniciativa visa a ampliar o acesso aos serviços de saúde, atendendo principalmente a população que tem dificuldade de comparecer às UBS em dias úteis.

As unidades participantes, que abrangeram todas as quatro regiões de saúde da cidade (Centro, Cantareira, São João/Bonsucesso e Pimentas/Cumbica), foram Vila Fátima, Vila Galvão, Soberana e Jardim Cumbica I no dia 4, Jardim Munhoz, Jovaia, Ponte Alta e Nova Cidade no dia 11, Vila Barros, Continental, Nova Bonsucesso e Soimco no dia 18 e Jardim Vila Galvão, Belvedere, Inocoop e Jardim Cumbica I no dia 25.

Entre os serviços prestados, destacaram-se 700 consultas médicas e 693 de enfermagem, além de 455 exames de Papanicolau. Os testes rápidos para diagnóstico de HIV, sífilis, hepatites B e C e covid-19 somaram 875, enquanto que os atendimentos na farmácia chegaram a 634. As ações coletivas de educação em saúde, alinhadas às campanhas Janeiro Branco e Janeiro Roxo, reuniram 594 participantes em 41 atividades.

A programação também incluiu a busca ativa de 191 pessoas faltosas para vacinação, com visitas realizadas a 39 residências, e de 365 sintomáticos respiratórios. Além disso, foram registrados 548 atendimentos relacionados ao programa Bolsa Família, 350 avaliações de carteirinhas de vacinação e 87 consultas odontológicas.

Outro destaque foi a aplicação de 685 vacinas, embora apenas 45 delas tenham sido contra a dengue, reforçando a necessidade de avançar nessa cobertura vacinal. Atualmente a meta de imunização de 90% para jovens de dez a 14 anos não foi atingida em Guarulhos. A maior adesão à primeira dose ocorreu na faixa etária de dez anos (58,6%), enquanto que a segunda dose teve maior aplicação em jovens de 11 anos (22,6%). A Secretaria da Saúde alerta para a importância de pais e responsáveis levarem os jovens às UBS para a vacinação. Até o momento a cidade registra 93 casos de dengue em 2025.

UBS abertas neste sábado

Neste sábado (1°) as UBS Vila Fátima, Jovaia, Vila Carmela e Cummins estarão em funcionamento para oferecer esses mesmos serviços à população, lembrando que somente as consultas médicas e os exames Papanicolau devem ser previamente agendados na própria unidade de saúde ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Confira os endereços das UBS de Guarulhos em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.