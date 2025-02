Defesa Civil de Guarulhos alerta para chuvas fortes nesta sexta-feira

- PUBLICIDADE -



A noite desta sexta-feira (31) deve ter alto volume de chuvas em Guarulhos, com início no final da tarde e que se estenderá ao longo do sábado (1º). Entre a tarde e a noite, áreas de instabilidade associadas a uma frente fria estacionária espalham chuva por todo o território paulista. A área que exige maior atenção é a faixa leste e as regiões próximas ao sul de Minas Gerais, onde o risco de chuva forte e de temporais é maior.

Na Região Metropolitana de São Paulo a chuva deve ocorrer de forma persistente, elevando os volumes acumulados e aumentando a chance de transtornos causados por enchentes ou deslizamentos. Nas demais áreas do Estado há previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes e acompanhadas de temporais isolados, porém os volumes previstos são moderados.

A recomendação é que em caso de tempestades os cidadãos permaneçam em local seguro; em veículos, deve-se evitar locais com possibilidades de enchentes, como corredores de baixadas ou vias às margens de rios e córregos. Motociclistas devem evitar pontos com corredeiras, ou em que a água ultrapasse vinte centímetros ou não permita visibilidade do terreno.

Os moradores de áreas suscetíveis a riscos de deslizamentos devem buscar abrigo em locais seguros com seus familiares, especialmente se perceberem sinais de risco, tais como deslocamentos de terra, estalos em construções, rachaduras no solo e inclinações de árvores ou postes.

Em caso de emergência a Defesa Civil atende 24 horas por dia pelo telefone 199.