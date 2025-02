Volta às aulas mobiliza 115 mil estudantes das escolas municipais na próxima semana

- PUBLICIDADE -



Com a volta às aulas na próxima quarta-feira (5) para mais de 115 mil alunos matriculados nas 258 unidades da rede municipal, a Prefeitura de Guarulhos garante 200 dias de efetivo trabalho escolar com as turmas da Educação Infantil, do Ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos.

O retorno dos estudantes às escolas mobiliza inúmeros profissionais dedicados ao acolhimento dos alunos e de suas famílias, um novo período de aprendizagens e partilha, com experiências exitosas e parcerias significativas.

Para garantir o sucesso do ano letivo os profissionais das escolas participam de reunião de equipe escolar na segunda-feira (3). Nesse encontro, gestores e educadores dão os primeiros passos do planejamento para 2025 a partir de direcionamentos da Secretaria de Educação. Acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/11960/inline/ e conheça as orientações.

Os educadores e familiares também se reúnem nas unidades escolares na terça-feira (4), encontro fundamental para criar laços e comprometimento das famílias em relação à aprendizagem dos filhos. Além de caracterizar-se como o primeiro contato com a comunidade para a apresentação de novos projetos do novo ano letivo, na ocasião serão abordados ainda temas como adaptação, acolhimento, horários, alimentação, transporte, entre outros.

Nas últimas semanas as escolas também receberam mutirões de limpeza e serviços de roçagem, além de limpeza de calhas, revisões hidráulicas e elétricas, entre outras ações que tornam os ambientes mais acolhedores, seguros, limpos e prontos para receber os estudantes.