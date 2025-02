Prefeitura de Guarulhos entrega 72 unidades no Jardim São Domingos para famílias em vulnerabilidade social

A Prefeitura de Guarulhos entregou nesta quarta-feira (29) unidades habitacionais do empreendimento Residencial Graviola, no Jardim São Domingos, para 72 famílias em vulnerabilidade social, como as beneficiárias do auxílio-moradia, da locação social e as oriundas de áreas de risco do Jardim Carmela, do CIS Cumbica, do Jardim Ipanema, do Jardim Bananal, do Pimentas, da Vila Rio de Janeiro e do Jardim São Rafael. A cerimônia contou com a participação do prefeito Lucas Sanches e do governador em exercício, Felício Ramuth, entre outras autoridades.

A ação é fruto de parceria entre a administração municipal, o programa Carta de Crédito Associativa (CCA) da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e a construtora Faleiros, que possibilitou a esses moradores financiamentos com taxas sociais e subsídios para a compra da casa própria. Coube à Secretaria Municipal de Habitação o acompanhamento das famílias desde a fase inicial, com a liberação da documentação junto aos órgãos municipais, até a entrega das chaves.

“Imagine a felicidade dos moradores, que estão aguardando há décadas o sonho da casa própria e que moravam em regiões antes afetadas por alagamentos e em áreas de risco e que agora vão morar em apartamentos”, comentou o prefeito.

A importância do desenvolvimento de ações integradas entre o governo estadual, as empresas e a administração municipal foi destacada pelo governador. “Agradeço muito poder compartilhar este momento especial com os moradores. Para a construção de políticas públicas precisamos da participação de todos e isso se faz com trabalho em conjunto. Nada como ter uma casa e poder chamá-la de sua. Estamos muito felizes por construir juntos um futuro cada vez melhor”, afirmou Ramuth.

Já as transformações e os benefícios na vida das famílias contempladas foram apontados pelo secretário de Habitação de Guarulhos, Anistaldo Luiz Lopes da Silva. “Esta ação é extremamente importante porque tira a pessoa do auxílio-aluguel e possibilita uma mudança em sua vida: passam a morar com mais dignidade, comodidade e conforto, ganham mais saúde e tranquilidade”, disse o gestor.

Sonhos conquistados

O trabalhador de manutenção de prédios desempregado José André Félix, de 48 anos, viveu em um barraco na comunidade São Rafael por 15 anos, onde criou os quatro filhos. Por ser área de risco, ele foi removido do local e passou a receber aluguel social da Prefeitura. “Sempre trabalhei em prédio, mas nunca esperava viver num condomínio lindo como este, muito chique. Isso fugia da minha realidade. Eu saí de um barraco para vir para um condomínio, o que é um sonho lindo”, comentou José.

Seis anos atrás, Sônia Miranda da Silva, de 42 anos, casada e mãe de cinco filhos, passou por momentos desesperadores ao ter sua casa de madeira na comunidade Ipanema atingida por um incêndio. “Perdi tudo e fui para o benefício social. É muito emocionante sair da comunidade, do barraco, e vir para um apartamento. Estou realizada porque deu tudo certo”, contou a moradora contemplada por um apartamento.

Moradias

O conjunto habitacional possui um total de 180 apartamentos. Ao todo são nove blocos com cinco andares, cujas unidades possuem 42 metros quadrados, incluindo dois dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. A área comum do condomínio possui vagas de garagem rotativas para 80% dos moradores, salão de festa com churrasqueira e playground para as crianças.