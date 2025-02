Atividades da Defesa Civil são apresentadas a crianças da comunidade Vila Flora

Nesta terça-feira (28) a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil recebeu visitantes especiais: um grupo de seis crianças da comunidade Vila Flora, com idades entre sete e 11 anos, acompanhadas de suas mães – e uma avó – esteve na sede da coordenadoria para conhecer a rotina das equipes que diariamente trabalham pela segurança da população de Guarulhos contra desastres.

As crianças foram recebidas pela equipe e também pelo coronel Waldir Pires, coordenador da Defesa Civil de Guarulhos, que agradeceu a visita. “Para nós é um imenso prazer receber vocês em nossa sede, mostrar um pouco do nosso trabalho e talvez até começar a formar a próxima geração de agentes de defesa civil, já que vocês são o futuro de nossa cidade”.



Os pequenos foram conduzidos pelas instalações, fazendo perguntas e aprendendo sobre cada uma das atividades que os profissionais ali desenvolvem, como o atendimento às ocorrências, a arrecadação e a distribuição de donativos a famílias atingidas e as especialidades técnicas, como engenharia e geologia, que são parte importante do trabalho de prevenção a desastres ou de resgates, quando eles são inevitáveis.

Maria Cristina Pereira da Silva, avó de Pedro Miguel e Sophia, falou emocionada sobre a oportunidade. “Hoje meu sentimento é de muita gratidão. Conhecer de perto o funcionamento desse trabalho tão importante é algo que eu nunca imaginava, e que será para meus netos uma experiência para levar para a vida toda”. Antes de conhecer a Defesa Civil os visitantes também estiveram no 5o Grupamento do Corpo de Bombeiros.

A visita é parte de um esforço de aproximação com os núcleos de defesa civil instalados nos bairros, que contam com a participação voluntária dos moradores para minimizar riscos e aumentar a efetividade e a agilidade das ações, seja no âmbito do resgate ou na assistência às vítimas. A primeira experiência, na avaliação de todos os envolvidos, foi um grande sucesso e a prática será repetida com frequência.



Ao final da visita crianças e parentes receberam um delicioso almoço, celebrando a aproximação da coordenadoria com a população.