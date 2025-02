Bom Prato Móvel de Guarulhos passa a funcionar em novo endereço

- PUBLICIDADE -



Anteriormente localizada na Rua Carrefour, 326 no bairro Picanço, a unidade móvel do Bom Prato Guarulhos atenderá em um novo endereço durante os próximos quatro meses: Rua São Gabriel de Souza Lopes, 195, no bairro Jardim São Luís. A mudança, que tem como objetivo ampliar o acesso ao serviço para moradores de áreas vulneráveis, acontecerá na próxima segunda-feira (3).

Servindo, em média, 300 almoços por dia, o Bom Prato Móvel de Guarulhos faz parte da iniciativa do Governo de SP que tem como objetivo atender, a preço simbólico, cidadãos sem condições financeiras de se alimentar com qualidade.

Sobre o Bom Prato

Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), o programa Bom Prato foi criado em 28 de dezembro de 2000. Tem como finalidade oferecer refeições saudáveis, de alta qualidade e a um custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.

Considerado a principal política pública estadual de segurança alimentar, o Bom Prato conta com uma rede de restaurantes populares formada por 120 unidades instaladas no estado, sendo 75 fixas e 45 móveis, que estão distribuídas da seguinte forma: 24 na capital; 19 na região metropolitana de São Paulo; 23 no interior e nove no litoral. Atualmente, são servidas 136 mil refeições por dia útil, em todas as unidades, totalizando mais de 3,2 milhões refeições por mês

Para mais informações e endereços da rede no estado, acessar o site: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato/