Zoo de Guarulhos realiza oficina de brinquedos para gatos domésticos

Os gatos estão ganhando cada vez mais espaço nas casas e nos corações das pessoas. Para enriquecer a vida desses adoráveis felinos e levar conhecimentos importantes sobre seus hábitos, guarda responsável e impactos sobre a fauna silvestre, o Zoológico de Guarulhos realiza nos dias 4, 6, 11, 13, 18 e 20 de fevereiro cinco turmas diárias, entre 9h30 e 16h, de oficinas e gincanas com o tema gatos domésticos.

Nos encontros os participantes vão aprender a confeccionar brinquedos com materiais acessíveis para proporcionar enriquecimento ambiental aos gatinhos. Quem quiser poderá seguir pistas para procurar brindes doados pelo parceiro Buddy Toys.

As inscrições serão realizadas presencialmente no Museu de Ciências do zoo 15 minutos antes do início de cada turma, com 20 vagas cada. A participação é gratuita e os materiais utilizados nas oficinas serão fornecidos pelo parque.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Horário de funcionamento: das 9h às 17h (acesso até as 16h30). A entrada é gratuita.