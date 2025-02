Prefeitura leva palestra e vivência sobre acessibilidade e inclusão de PCDs a empresa em Cumbica

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos realizou nesta terça-feira (11) uma palestra e uma vivência sobre práticas cotidianas que devem ser adotadas para promover a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência (PCD) e combater o capacitismo para o Comitê de Acessibilidade e Inclusão da LSG Sky Chef, multinacional fornecedora de refeições para voos nacionais e internacionais com mais de dois mil funcionários em Cumbica.

A iniciativa da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão abordou terminologias e orientações para o acolhimento de PCDs, ações para garantir a acessibilidade e a inclusão, frases capacitistas usadas com frequência, entre outros tópicos. Já a vivência proporcionada aos funcionários da empresa visou à sensibilização dos participantes, que, com os olhos vendados, experimentaram jogos adaptados como dominó cego, basquete vendado e quebra-cabeça de Libras.

“Nossa equipe proporcionou uma vivência marcante sobre inclusão e acessibilidade. Os participantes vendados enfrentaram desafios que simularam as experiências diárias de pessoas com deficiência visual. Essa atividade, parte de uma palestra que oferecemos, buscou sensibilizar e abrir novas perspectivas sobre a importância de ambientes acessíveis e inclusivos”, destacou subsecretária Mayara Maia.

O comprometimento da companhia com o tema da palestra foi tratado pela gerente de Recursos Humanos da América Latina da empresa, Simone Chabloz. “Acredito nas políticas públicas e nas parcerias entre os setores público e privado. A subsecretaria tem um programa de assistir empresas fornecendo orientação e letramento com profissionais competentes. A atividade de hoje foi excelente, transparente e esclarecedora. Nosso comitê irá transmitir esse conhecimento para outras áreas, fortalecendo a importância da diversidade e da inclusão das pessoas com deficiência”, disse.

Para a gerente sênior de Desenvolvimento de Produtos e Serviços Latinoamérica da empresa, Priscila Monjaraz, a iniciativa foi muito interessante. “Não vim com expectativa da vivência e foi uma surpresa super interessante jogar o dominó cego, porque sem poder enxergar não consegui identificar os números das peças pelo tato”, contou a nutricionista.

O projeto da subsecretaria, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, é dirigido a empresas e instituições de ensino. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 2422-7376 e 2414-3685.