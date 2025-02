Defesa Civil alerta para risco potencial de chuvas nesta quarta-feira em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Nesta quarta-feira (12) o dia abafado e marcado por forte sensação de calor pode causar chuvas isoladas com momentos de tempestade e presença de raios em Guarulhos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de risco potencial entre 14h e 21h para todo o Estado de São Paulo. A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. O alerta classifica como baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos e alagamentos.

A recomendação da Defesa Civil de Guarulhos é que em caso de tempestades os cidadãos permaneçam em local seguro. Em veículos, deve-se evitar locais com possibilidades de enchentes, como corredores de baixadas ou vias às margens de rios e córregos. Motociclistas devem evitar pontos com corredeiras, ou em que a água ultrapasse vinte centímetros ou não permita a visibilidade do terreno.

Os moradores de áreas suscetíveis a riscos de deslizamento devem buscar abrigo em locais seguros com seus familiares, especialmente se perceberem sinais de risco, tais como deslocamentos de terra, estralos em construções, rachaduras no solo e inclinações de árvores ou postes.

Em caso de emergência a Defesa Civil atende 24 horas por dia pelo telefone 199.