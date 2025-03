Curta-metragem contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura será exibido no Adamastor

- PUBLICIDADE -







No próximo sábado (15), às 19h, o Salão de Artes do Centro Municipal de Educação Adamastor recebe a exibição do curta-metragem Vingança, contemplado pelo FunCultura e produzido com recursos federais da Lei Paulo Gustavo. A entrada é gratuita.

Sob direção de Eduardo Campos e Mari Penteado, a narrativa de Vingança se desdobra a partir de um dia na vida de Virgínia, personagem protagonizada pela atriz Renata Carvalho, uma mulher transgênero de 43 anos que trabalha como agente comunitária de saúde em Guarulhos.

No curta é possível acompanhar encontros e estranhamentos ao longo da sua rotina, marcada por afetos, tensões, sonhos e – sobretudo – resistência.

O Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.