Prefeitura disponibiliza agendamento de ginásios e quadras nos CEUs de Guarulhos

- PUBLICIDADE -







Que tal reunir os amigos para utilizar os espaços esportivos dos CEUs da cidade, como ginásios, pátios e quadras, e transformar as partidas de final de semana em jogos ainda mais interessantes, seguros, organizados e de graça?

Os agendamentos gratuitos das quadras em todos os CEUs da Prefeitura de Guarulhos são mensais e os interessados devem escolher as datas e horários diretamente na unidade que desejam utilizar. Para agendar esses espaços é necessário apresentar a carteirinha. Os interessados devem procurar a coordenação do espaço para verificar as datas disponíveis.

Nos parques Chico Mendes, na região dos Pimentas, e Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, é possível agendar as quadras e áreas abertas também com a apresentação da carteirinha diretamente na coordenação desses locais, conforme disponibilidade.

Confira os endereços dos CEUs de Guarulhos em https://www.guarulhos.sp.gov.br/centros-de-educacao-unificados-ceus.

O Parque Chico Mendes fica na avenida José Miguel Ackel, 1.100, Vila Izabel, enquanto que o Parque Júlio Fracalanza está localizado na rua Joaquim Miranda, s/nº, Vila Augusta.