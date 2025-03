Programa contra alcoolismo na juventude debate cuidados no trânsito em 1ª edição de 2025

- PUBLICIDADE -







Trinta e seis alunos da Escola Estadual Recreio São Jorge II participaram nesta terça-feira (11) da primeira edição do ano do programa Party (Prevenção do Trauma Relacionado ao Álcool na Juventude). O encontro foi promovido pela Prefeitura de Guarulhos, por meio do Grupo de Segurança Viária, e tem por objetivo debater a prevenção ao uso de álcool pela juventude, sobretudo relacionado ao risco de acidentes no trânsito.

Os palestrantes Maria Luiza Sales Garcia (educadora de trânsito), José Roberto Jerônimo (Academia Guarulhense de Letras), Helder Takeo Kogawa (médico/coordenador do Samu) e Marco Antônio Ferreira (Guarda Civil Municipal) palestraram para os estudantes sobre o uso abusivo do álcool e as suas consequências no trânsito, no trabalho, na vida pessoal e social.

Em Guarulhos o Party é desenvolvido em parceria com estudantes de medicina integrantes da liga de trauma da Uninove, além de instituições como as secretarias municipais de Transportes e Saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as polícias Rodoviária Federal, Rodoviária Militar, Militar e Civil, os Bombeiros e a Guarda Civil Municipal.

Originário do Canadá, o Party é considerado no mundo todo um modelo a ser seguido. Novas edições do programa ocorrerão periodicamente no Hospital Geral de Guarulhos, também com a participação de alunos do ensino médio das escolas da cidade.