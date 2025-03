Projeto ‘Baú Mágico’ chega a Guarulhos para reforçar importância da leitura entre as crianças

- PUBLICIDADE -







O Projeto “Baú Mágico” estará em Guarulhos no dia 22 de março, levando doações de bibliotecas infantis e promovendo oficinas gratuitas de leitura e contação de histórias para crianças de 6 a 12 anos. A iniciativa acontece na Associação Ação Vida, buscando estimular a criatividade, imaginação e desenvolvimento cognitivo por meio da leitura e do contato com diferentes formas de narrativa.

Cada estrutura doada inclui uma biblioteca com 60 livros infantis – 50 impressos e 10 em braile –, além de 20 fantoches de feltro e 10 brinquedos culturais, como quebra-cabeças, blocos estruturais e jogos da memória, tornando as atividades mais lúdicas e dinâmicas.

As oficinas incentivam a participação ativa das crianças, que não apenas ouvem histórias, mas também criam personagens, desenvolvem enredos e aprimoram habilidades como oralidade, impostação de voz e improvisação. Cada encontro contará com até 50 participantes, reforçando a importância da leitura como um complemento pedagógico e um meio de inclusão social.

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresenta o projeto “Baú Mágico” com patrocínio da empresa Lopes Supermercados, produção da Faço Arth Produções e apoio da Komedi e Vida Flats.

Sobre o ProAC: É um programa do Governo do Estado de São Paulo, no Brasil, voltado para o incentivo e financiamento de projetos culturais em diversas áreas, tais como música, teatro, dança, literatura, artes plásticas, audiovisual, entre outras. O objetivo do ProAC é fomentar a produção artística e cultural no estado, apoiando artistas, produtores e grupos culturais por meio de editais e concursos públicos. O programa oferece recursos financeiros para viabilizar a realização de eventos, espetáculos, exposições, publicações e outras atividades culturais, contribuindo assim para o enriquecimento e diversidade da cena cultural paulista.