GCM captura homem foragido da Justiça em operação com o Dacoi no Jardim Vermelhão

- PUBLICIDADE -







A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem foragido da Justiça por receptação e porte ilegal de arma de fogo nesta sexta-feira (14) durante operação com o Departamento de Acompanhamento e Controle de Ocupações Irregulares (Dacoi) em área pública invadida no Jardim Vermelhão. As ações visam ao bem-estar do cidadão, evitando transtornos e perigos à população.

No caso em questão havia dutos de alta pressão enterrados nas proximidades, o que poderia causar explosão ou incêndio. No decorrer da operação, que restabeleceu a ordem no local, também foi recuperada uma motocicleta roubada e apreendidas duas máquinas caça-níqueis.

As partes foram encaminhadas ao 4° Distrito Policial, onde a autoridade de plantão lavrou boletim de ocorrência por captura de foragido, localização de veículo roubado e de apreensão das máquinas caça-níqueis.