Parque Fracalanza atrai interessados em saúde e qualidade de vida

Cuidar da saúde e manter um ritmo de vida equilibrado com a prática de atividades físicas estão entre os principais objetivos do público que frequenta os cursos de ginástica e esportes de quadra oferecidos gratuitamente no parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta. As aulas, que tiveram início em março, atraem um público animado e cheio de energia, que encontrou no espaço mais que novas amizades; antes, motivos de sobra para sorrir e interagir.

A prática de esportes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), ajuda a prevenir e tratar doenças crônicas não transmissíveis, como as cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, diabetes e câncer de mama e de colo do útero. Segundo a professora Evelyn Risk, as aulas oferecem benefícios tanto para o corpo quanto para a saúde mental. “Nosso foco é trabalhar de forma lúdica para que o aluno possa inserir a atividade física em sua rotina diária sem dor ou sacrifício”, explicou.

Nas aulas de funcional, segundo a professora, são trabalhadas diferentes capacidades motoras, como equilíbrio, coordenação, flexibilidade, força e resistência muscular. Já as aulas de corpo e movimento são quase uma preparação para a dança com muito ritmo e leveza.

Atividades para todas as idades

Moradora da Vila Augusta há 16 anos, Neuza Pinto, 47, conta que se sente muito bem quando faz exercícios ao ar livre. “Já frequentei academias e outros espaços, fiz aulas de pilates e hoje, aqui no Fracalanza, faço funcional. Eu posso garantir que o parque não deixa a desejar na oferta de atividades físicas para pessoas de todas as idades”.

Outra prática que chamou a atenção dos frequentadores do parque são as aulas de vôlei adaptado, modalidade esportiva que toma como base o vôlei oficial, mas com regras mais flexíveis, o que permite que todas as pessoas possam praticá-lo.

“No começo da aula o pessoal chegou meio sem saber o que era direito. Alguns já vivenciaram o jogo tradicional, outros estavam curiosos, e teve também quem duvidasse que a aula seria tão divertida”, brincou Willie Luiz dos Santos, professor da modalidade.

A cada jogada do grupo Willie explicava de forma estratégica os fundamentos básicos, o que ampliou a compreensão dos participantes sobre sua jogabilidade, regras, movimentação, passes e pontuação. “O vôlei adaptado é uma modalidade coletiva, que coloca as pessoas nessa situação de estarem jogando juntas. Como resultado desse primeiro contato, muitos relataram que tiveram emoções que não sentiam há muito tempo”.

Ricardo Kodama, 65, é uma dessas pessoas que sempre gostou de voleibol, mas que não jogava há muitos anos, por isso se interessou em conhecer uma prática diferenciada. “Eu gostei demais, achei muito bacana, fiquei realmente animado e satisfeito com a interação e essa mistura de homens e mulheres, pessoas idosas com mais jovens”.

Assim como no parque Júlio Fracalanza, a abertura de vagas remanescentes nos espaços educacionais (CEUs, Parque Chico Mendes, Adamastor e Cemear) acontecerá no início do mês de abril. A lista completa com informações sobre os equipamentos educacionais está disponível em https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br.

O parque Júlio Fracalanza fica na rua Joaquim Miranda, 471, na Vila Augusta.