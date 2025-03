Estes são os suplementos nutricionais que você mais precisa depois dos 50 anos

- PUBLICIDADE -







Com o passar dos anos, o corpo passa por muitas mudanças, tanto físicas quanto mentais. Por isso, os especialistas recomendam aumentar os cuidados com a saúde. Segundo especialistas, é a partir dos 50 anos que as mudanças no organismo começam a ficar mais evidentes e deficiências nutricionais podem afetar a saúde.



Nessa idade, o organismo começa a apresentar modificações notáveis ??que vão desde o aumento da gordura corporal e desaceleração do metabolismo até a redução da massa muscular e óssea. Portanto é essencial uma alimentação equilibrada, a prática de exercícios físicos, bem como um suporte de vitaminas, minerais e outros nutrientes através dos suplementos alimentares.



Já para as mulheres 50+, especialistas recomendam aumentar a ingestão de vitaminas e minerais como o cálcio, necessário para a saúde dos ossos e para prevenção da desmineralização óssea, que pode levar à osteoporose, uma vez que na menopausa há uma queda dos níveis de estrogênio, hormônio essencial para manter a densidade óssea.



Estes são apenas alguns exemplos de suplementos para pessoas com mais de 50 anos. Este artigo ainda vai explorar um pouco mais o universo dos suplementos alimentares que dão um bom suporte a partir dessa idade. Mas antes é bom lembrar da importância de consultar um profissional de saúde ou nutricionista antes de incluir qualquer suplemento vitamínico na sua dieta.



Suplementos mais recomendados para a idade 50+



Cálcio

O cálcio é o nutriente mais importante para os ossos. No entanto, com o envelhecimento a densidade óssea é perdida e há maior probabilidade de ocorrer fraturas, principalmente em mulheres que já passaram pela menopausa, como citado acima. Uma maneira simples de manter o sistema ósseo saudável é incluir cálcio suficiente na sua dieta. Este mineral também é essencial para os músculos, nervos e até mesmo para os vasos sanguíneos.



Para ter bons níveis de cálcio, você pode incluir na sua alimentação maiores quantidades de laticínios, atum, vegetais de folhas verdes e grãos integrais. Se mesmo assim não ingerir o suficiente, o corpo pode começar a extrair esse mineral dos ossos. Então é melhor optar por um suplemento. O cálcio tem uma indicação precisa no diagnóstico da osteoporose.



Sendo assim, o cálcio é um dos suplementos que você deve tomar depois dos 50 anos. Você pode encontrá-lo em comprimidos mastigáveis ??ou combinado com vitamina D. A dose diária recomendada de cálcio é 1200 mg para mulheres e 1000 mg por dia para homens com 50 anos ou mais.





Vitamina B12

A Vitamina B12, armazenada no fígado, é essencial para o bom funcionamento do cérebro e do sistema nervoso. Também é importante para a formação do ácido desoxirribonucleico (DNA), o material genético em todas as células.



Existem diversas fontes alimentares que fornecem a quantidade necessária de vitamina B12, como peixes, carne bovina, aves, ovos, leite e mariscos. Para adultos mais velhos que são vegetarianos ou veganos, ou que tenham doença celíaca ou doença de Crohn, obter vitamina B12 suficiente por meio da dieta pode ser difícil.



Por esse motivo, o uso de suplementos é indicado, em uma ingestão diária média de 2,4 mcg para manter os níveis normais. A falta de vitamina B12 pode causar danos à saúde como anemia, problemas cardíacos, problemas neurológicos ou neuropatia e aumento do risco de desenvolver demência.





Magnésio

O magnésio é outro micronutriente que não pode faltar depois dos 50 anos. Ele é necessário para a produção de energia, desenvolvimento estrutural dos ossos e contração muscular. Também ajuda a manter o os níveis normais de açúcar no sangue e a pressão arterial estável.



Estudos apontam que doenças cardiovasculares, hipertensão, derrame e Alzheimer podem estar associadas à deficiência de cálcio. Níveis de magnésio abaixo do recomendado também podem ser responsáveis por alguns distúrbios do sono.



Este mineral está presente nas castanhas, sementes e vegetais de folhas verdes. No entanto, adultos com mais de 50 anos podem precisar de suplementação, sendo indicado até 420 mg para homens e 320 mg para mulheres.





Vitamina D

A vitamina D desempenha um papel fundamental na saúde como um todo, pois é necessária para a absorção de cálcio e para fortalecer os ossos e músculos. O corpo produz vitamina D quando exposto à luz solar, porém, essa capacidade diminui à medida que as pessoas envelhecem.



Mas existem suplementos muito eficientes de vitamina D. Por ser uma vitamina lipossolúvel, ela é melhor absorvida quando tomada com alimentos que contenham alguma gordura, como salmão, atum ou sardinha, por exemplo.



Baixos níveis de vitamina D podem afetar o bem-estar físico e mental. Estudos comprovam que a falta de vitamina D pode estar associada ao declínio cognitivo, depressão, osteoporose, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e até câncer. A ingestão máxima diária indicada é de 800 UI para adultos até 70 anos de idade.





Ômega-3

O ômega-3 também é essencial para pessoas com 50+. Os ácidos graxos podem prevenir e reduzir comorbidades em adultos mais velhos, inclusive podem prevenir a degeneração macular e a perda auditiva.



Ômega-3 está presente em peixes de água salgada como salmão, atum e sardinha; nas castanhas, sementes, azeites e óleos vegetais como soja e canola; e nos ovos e algas marinhas. A ingestão diária recomendada de ômega-3 é de 1,6 g para homens e 1,1 g para mulheres.



Reforçando que os suplementos nutricionais devem ser prescritos por um médico ou nutricionista, capaz de personalizar a dose ideal e o tempo total de ingestão. Um suplemento de boa qualidade, que usa produtos de procedência na sua formulação, reconhecidos pelos órgãos de controle competentes, pode contribuir para o seu bem-estar e prevenir muitos problemas de saúde.