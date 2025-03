Palestra no Procon orienta consumidores sobre apostas online

- PUBLICIDADE -







Um público formado por consumidores participou nesta quinta-feira (13) de uma palestra sobre bets (casas de apostas virtuais) no auditório do Procon Guarulhos, no Centro. A ação faz parte da Semana do Consumidor, que prossegue com o atendimento da van Procon nos Bairros neste sábado (15) no calçadão da rua Dom Pedro II (Centro), das 9h às 13h, que contará com o reforço de estudantes de direito da Universidade São Judas para orientar a população.

“Esta palestra tem um caráter excepcional, envolvendo inclusive a saúde mental. Dentro da missão do Procon, demos um passo importante na conscientização dos consumidores acerca das apostas pela internet, que podem violar direitos básicos e causar superendividamento”, disse o assessor de Gestão Heitor Miranda, que representou o coordenador do Procon Guarulhos, Maurício Júnior Hora, no evento.

Os jogos online foram legalizados no país em 2018 e a regulamentação ocorreu somente cinco anos depois, facilitando a atuação das casas de apostas sem critério e com muitos abusos, o que acarretou a existência de consumidores viciados, dependentes e endividados. “A questão das bets é de cunho social e afeta a vida de milhares de consumidores, por isso é extremamente importante que a população esteja ciente dos riscos à vida, à saúde e à segurança desse tipo de serviço”, afirmou o gerente jurídico do Instituto de Defesa dos Consumidores (Idec), Christian Printes.

Em caso de dúvida ou conflito com bets o Procon Guarulhos se coloca à disposição para orientar e esclarecer a população e promover as medidas necessárias na defesa do consumidor.

A Semana do Consumidor é realizada em comemoração ao Dia do Consumidor, instituído em razão da promulgação do Código de Defesa do Consumidor em 15 de março de 1991.