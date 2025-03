A Grande Liga estreia neste sábado com partidas em dois estádios

- PUBLICIDADE -







Neste sábado (15) será realizada a primeira rodada da Grande Liga de Futebol Amador, série 40tão. A competição conta com 12 equipes e acontece em dois próprios municipais.

O Estádio Cícero Miranda, localizado no Lago dos Patos, recebe o Amigos da Cerveja X SEA Guarulhos, às 8h30, seguido dos jogos entre Guarani FC Lavras e EC Brasões às 10h. Às 11h30 a rodada será encerrada no local com a disputa entre AD Brittu’s x Pantanal FC.

No Estádio Prefeito Oswaldo de Carlos, às 8h30, haverá a disputa entre Esquadrão do Alemão e AA Vila Fátima. Às 10h ocorrerá o jogo Barçazazu X AD Vila Nova Inocoop. Encerra a rodada o duelo entre Parapapá FC X CRB às 11h30.

A Grande Liga terá outras séries ao decorrer do ano, com o campeonato masculino ouro, prata e bronze e 50tão e partidas femininas. A categoria 50tão está prevista para iniciar os jogos no dia 22 de março.

O Estádio Cícero Miranda fica na rua Francisco Gonzaga Vasconcellos, 123, na Vila Galvão, enquanto que o Estádio Prefeito Oswaldo de Carlos está localizado na rua Tapauá, s/nº, na Vila Monteiro Lobato.