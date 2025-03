Palestra no CEU Ponte Alta inspira professores da rede municipal

- PUBLICIDADE -







Em comemoração ao Mês da Mulher, na última sexta-feira (14) professores da EPG Edson Nunes Malecka participaram de palestra especial no Centro de Incentivo à Leitura (CIL) do CEU Ponte Alta. Com o tema Mulheres na Leitura, a formação contou com a participação da escritora Luciene Müller, que compartilhou sua trajetória e reflexões sobre a importância da leitura como ferramenta transformadora na construção de novas histórias de vida.

A ação está fundamentada no eixo temático identidades e consciência social, que orienta o trabalho escolar ao longo do ano. No primeiro semestre o foco está na atuação da mulher na sociedade brasileira. “As atividades incluem estudos e pesquisas sobre mulheres na literatura, com participação de escritoras guarulhenses, que conduzem oficinas literárias. O projeto se expande para abordar a igualdade de gênero, destacando mulheres cientistas e esportistas, promovendo formações e reflexões”, explicou o diretor da escola, Manoel Rodrigues.

Rompendo barreiras da invisibilidade e tornando-se protagonista de sua história, Luciene narra sua jornada no livro Colo Invisível, em que conta como descobriu o universo da leitura e como os livros transformaram sua vida, ajudando-a a superar violências físicas e psicológicas.

“Para me proteger, fui para a rua e permaneci lá dos quatro aos 11 anos de idade. A rua é o limite. Todos que estão nela, aqueles que vemos e evitamos olhar, também têm uma história para contar, assim como eu tive. A dor, o conflito familiar, a violência, a intolerância e o abandono nos levam para esse lugar”, relatou a escritora, que hoje é membro da Academia Guarulhense de Letras, palestrante e professora da Escola Superior do Ministério Público de SP (ESMP-SP).

Durante o encontro os docentes puderam se inspirar e refletir sobre o papel da leitura como ferramenta de transformação social. A conversa também reforçou a importância de incentivar o vínculo dos alunos com os livros e a literatura, promovendo o acesso a espaços de leitura e destacando como o acolhimento e um olhar sensível podem impactar a vida de uma criança. “Os livros me salvaram e, como educadores, podemos ser o colo de alguém, mostrando um novo caminho – assim como os livros foram apresentados a mim”, enfatizou Luciene.