Transporte público de Guarulhos passa a contar com 14 novos micro-ônibus

A cidade de Guarulhos ganhou 14 novos micro-ônibus, que passam a integrar o transporte público do município. Os veículos foram adquiridos pelas cooperativas Cooperatístico, G4 e Uni-Transportes e serão utilizados na ligação entre bairros e terminais de ônibus.

Os micro-ônibus ganharam um novo layout com as cores amarelo e azul em destaque, além da logomarca da Prefeitura de Guarulhos, e possuem a capacidade para transportar 39 passageiros, sendo 22 sentados e 17 em pé, e assentos com identificação.

Os veículos possuem ainda Wi-Fi gratuito e entrada USB para carregamento de celular e nos próximos 30 dias serão implantadas câmeras de monitoramento para garantir a segurança dos usuários.

A entrega dos novos micro-ônibus faz parte do projeto de renovação da frota municipal.