Prefeitura realiza limpeza de ruas e organização do tráfego durante evento de pós-Carnaval

- PUBLICIDADE -







As secretarias de Administrações Regionais (SAR) e de Transportes e Mobilidade Urbana de Guarulhos promoveram a limpeza e o bloqueio do tráfego de veículos durante a passagem de um bloco carnavalesco no sábado (15) no Parque Cecap.

Durante o trajeto entre as ruas Lourdes Lopes Sanches e Rubens Henrique Picci e a avenida Monteiro Lobato, agentes de trânsito realizaram o bloqueio do tráfego de veículos para garantir a segurança dos foliões. Logo atrás do bloco, uma equipe da SAR desenvolvia a limpeza das vias.

Com um saco de lixo na mão durante todo o trajeto do bloco, o administrador da regional Centro da SAR, Rodrigo Junqueira, reafirmou o compromisso da pasta de manter a cidade limpa. “O prefeito Lucas Sanches desde o seu primeiro dia de mandato nos orientou da necessidade de nos empenhar na promoção da zeladoria e assim estamos fazendo todos os dias e em eventos pontuais como este”, disse.