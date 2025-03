Procon promove palestra sobre legislação e vantagem competitiva nos negócios

- PUBLICIDADE -







Com o tema “Como transformar a obrigatoriedade da lei em vantagem competitiva para seu negócio?”, o Procon Guarulhos promoveu uma palestra para fornecedores (empresários, comerciantes, prestadores de serviço e lojistas) na última sexta-feira (14) no auditório de sua sede, no Centro.

A iniciativa fez parte da programação da Semana do Consumidor, que terminou no sábado (15) com atendimento aos consumidores por meio do projeto Procon nos Bairros juntamente com alunos de direito da Universidade São Judas Tadeu no calçadão da rua Dom Pedro II, no Centro.

“Por meio deste evento conseguimos contribuir com a Política Nacional de Defesa do Consumidor no que tange à educação e à informação dos fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo”, disse o assessor especial de gestão do Procon Guarulhos, Heitor Miranda, que representou o coordenador do órgão, Maurício Junior Hora, na abertura do encontro. “Conhecer e cumprir as leis pode ser uma oportunidade para o empresário construir um negócio de alto valor. Por meio da palestra de hoje as pessoas que possuem o desejo de empreender tiveram a oportunidade de tomar consciência dessa grande verdade”, completou Miranda.

De acordo com o consultor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Paulo Cesar Feyh, que ministrou a palestra, muitas empresas encaram a legislação como um obstáculo, porém quando bem compreendida e aplicada pode ser uma poderosa ferramenta para melhorar a imagem da empresa, fidelizar clientes e evitar multas. “O fornecedor tem que fazer a lei e as obrigações trabalharem a seu favor. A maneira como implementá-las no seu negócio pode torná-lo competitivo”, disse Feyh.

Muitos comerciantes e empresários, de acordo com o representante do Sebrae, não levam em consideração as legislações pertinentes ao negócio no planejamento, que é o responsável por nortear o caminho a seguir, torná-lo mais fácil e com riscos previsíveis.

O empresário do segmento de bebidas, turismo e promoção Cleomar Osni considerou positiva a palestra. “Sou empreendedor em três áreas e já fui prejudicado algumas vezes por desconhecimento de informações. Vi que preciso mudar minha cultura empresarial”, contou.