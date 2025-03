Guarulhos recebe III Blocão Pet Ohana neste domingo

- PUBLICIDADE -







O maior carnaval de rua para cães de Guarulhos, o III Blocão Pet Ohana, será realizado no dia 23 de março, a partir das 8h, na Rua Mário Ramos, 186. O evento contará com uma cãominhada animada até a Praça das Pedras, acompanhada por um trio elétrico. Além disso, haverá um cãocurso com premiação e sorteio de brindes.

A participação é gratuita, e os interessados nos sorteios podem se inscrever pelo WhatsApp: (11) 2611-7659. Para aqueles que quiserem entrar no clima da folia, o abadá do evento está disponível por R$ 60,00 (opcional), com parte da arrecadação destinada ao Departamento de Proteção Animal de Guarulhos (DPAN). As compras podem ser feitas pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/iii-blocao-pet-ohana/2850120?share_id=whatsapp.

Os cães fantasiados são bem-vindos, e os tutores também podem aderir ao abadá para entrar no clima da festa. A organização convida os tutores a levarem seus pets para aproveitar um carnaval repleto de diversão, alegria e amor.