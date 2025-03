Operação Cata-Tralha atenderá o Jardim Fortaleza no sábado e no domingo

- PUBLICIDADE -







Os caminhões da Operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos passarão pelas ruas do Jardim Fortaleza no sábado (22) e no domingo (23). O roteiro contemplará as mesmas ruas em ambas as datas.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito.

A Secretaria de Serviços Públicos informa que não são recolhidos entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado e domingo, dias 22 e 23

Jardim Fortaleza

Rua Adelaide de Brito Tavares, rua Adelina Bonomi, rua Adilson Charles dos Santos Júnior, rua Alaíde Collado Alves, rua Alberto Marqueti, rua Amadeu de Oliveira, rua Ana Maria de Jesus, rua Angelina Darca Barroso, rua Antônio Carlos de Souza Nito, rua Arthur Domingos Martins, rua Benedita Dias Rodrigues, rua Benedito Ramos de Azevedo, rua Charles Luiz Boattini, rua Clauvelino Lucas da Silva, rua Débora Vasconcelos Hatje, rua Edmundo Pereira, rua Elides Maria Calegari Jacomini, rua Elyseu Peixoto da Silva, rua Fernando Pessoa, rua Francisca Luteslinda Viana, rua Francisca Maria Vieira, rua Francisco Pereira de Lima, rua Francisco Rodrigues Mendes, rua Generosa Moreira de Almeida, rua Gilberto Ramos de Azevedo, rua Gircélio Márcio de Carvalho, rua Guenter Stahl, rua Henrique Rodrigues Peres, rua Hermínia Biaggio Santana, rua Hilário Pires de Freitas, rua Horácio de Brito, rua Hélio de Sousa, rua Inácio Amaral de Brito Júnior, rua Isabel Maria Elias, rua Ivanete de Menezes Lyra, rua Izaura Pereira do Nascimento, rua José Coutinho da Silva, rua José Kabzas, rua José Luiz Silva, rua José Tavares da Silva, rua José de Souza Mendes, rua Jovita Ana de Jesus, rua João Alves de Souza Reis Filho, praça João Clementino Grangeiro, avenida João Collado, rua João Tognarelli, rua Kazuko Fuji Shimizu, rua Luigi Magni, rua Luiz Caputo, rua Lídia Maria Trevisan, rua Lúcia Marie Matuura, rua Maeda Tokuo, rua Manoel Benevides de Almeida, rua Manoel Marques Brazão, rua Maria Carolina, rua Maria Malti Felippe, rua Maria Motta Pereira, rua Maria das Dores Martins, rua Maria de Fátima Stande, rua Medeia Escardna Mariano, rua Mário Cândido Domingues, avenida Nair de Oliveira Costa, rua Nazarena Figueiredo Costa, rua Nicolau Felippe, rua Onildes Zanzini Pereira, rua Paulo Mendes, rua Paulo Sérgio de Abreu, avenida Prefeito Antônio Pratici, rua Rafael Fantazzini Neto, rua Roberto Magalhães, rua Roberto Militão dos Santos, avenida Romeu Avilez, rua Sebastião Palmeira Júnior, rua Serafina Reizzi Martello, rua Taunai Fernando de Lima, rua Teresa Ravásio Magni, rua Tereza Jorge, rua Valdecir Manoel Ribeiro, rua Waldomiro Pereira Guimarães, rua Wanderlei Gonçalves da Rocha, rua da Paz, estrada Velha de Nazaré (do número 20 ao 1.600), avenida dos Evangélicos, avenida dos Oleiros, rua Ângela Biffi Beil.