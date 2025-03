Prefeitura realiza o desassoreamento de trecho do Córrego dos Cubas

A Secretaria de Administrações Regionais (SAR) de Guarulhos, em atendimento a diversas solicitações da população, realizou nesta quinta-feira (20) o desassoreamento do trecho do Córrego dos Cubas localizado na Vila Rio de Janeiro.

O serviço vem sendo implementado pela regional Vila Galvão/Cabuçu da SAR, que conta com o apoio de uma retroescavadeira para remover os resíduos e detritos do leito do córrego.

A execução do desassoreamento permitirá uma melhor vazão da água e, consequentemente, minimizará o risco de alagamentos.

Zeladoria

A mesma regional recolheu ainda resíduos e a capinou a calçada da rua Tabatinguera, no Picanço. Já na rua Josefa Ribeiro de Oliveira, no Parque Continental, foram feitas varrição e roçagem.

Na Vila Galvão, as ruas Sergipe, José Roberto Liota e Guarani receberam serviços de varrição e de roçagem.

A Prefeitura vem movimentando as equipes das oito regionais da SAR com a realização de serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.