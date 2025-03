Equipes de Guarulhos iniciam a participação nos Jogos da Juventude

- PUBLICIDADE -







Os representantes de Guarulhos nos Jogos Abertos da Juventude já têm seus confrontos definidos. A cidade será representada, na fase sub-regional, nas modalidades futsal masculino e feminino, vôlei masculino e feminino e tênis masculino.

Na próxima terça-feira (25) a equipe feminina de vôlei enfrenta Francisco Morato às 16h no Ginásio Emec (Antigo Clube Progresso), na cidade de Francisco Morato.

Já no dia 27 de março (quinta-feira) serão dois confrontos: no Complexo Esportivo Jorge Wrede, em Caieiras, o futsal feminino enfrenta as donas da casa às 16h. Também neste horário o vôlei masculino entra em quadra no Ginásio Poliesportivo Paulo Olavo dos Santos, em Cajamar, com adversário ainda a ser definido.

O futsal masculino terá seu confronto no dia 3 de abril no Ginásio Florêncio Pereira, em Mairiporã, contra os donos da casa às 18h.

Em 9 e 10 de abril os confrontos serão em Guarulhos. No dia 9 o vôlei feminino enfrenta a equipe de Cajamar às 16h no Estádio Arnaldo José Celeste (Ponte Grande). No mesmo dia, o Sesi Guarulhos recebe a competição de tênis masculino, às 13h, na qual a equipe guarulhense enfrenta Franco da Rocha.

Por fim, no dia 10 o futsal feminino entra em quadra às 16h e o futsal masculino às 17h, ambos contra Caieiras no Ginásio Fioravante Iervolino, no Jardim Santa Francisca.

Os classificados disputarão a fase regional, que acontece entre os dias 30 de abril e 26 de maio, e se juntam a outras modalidades que tiveram vaga direta: atletismo, basquete feminino e masculino, handebol feminino, judô masculino e feminino e tênis de mesa masculino e feminino.