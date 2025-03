Prefeitura abre 250 vagas gratuitas para aulas de natação e hidroginástica

- PUBLICIDADE -







Nesta sexta-feira (21) a Prefeitura de Guarulhos abre inscrições para aulas de natação e hidroginástica no Centro Social Esportivo João do Pulo. Elas devem ser feitas pessoalmente, a partir das 9h, na rua Maria Cerri, 145, no Jardim Divinolândia

Os interessados devem comparecer com cópia do RG e comprovante de residência. As inscrições ficarão abertas até o preenchimento das vagas. As aulas iniciam já na próxima segunda-feira (24).

Serão disponibilizadas 170 vagas para natação, atendendo crianças e adolescentes de sete a 17 anos e uma turma para adultos, além de 80 vagas de hidroginástica para adultos de 18 a 59 anos.

A natação contribui para a saúde, pois previne e combate a obesidade, estimula o desenvolvimento psicomotor, fortalece a capacidade cardiorrespiratória e facilita a socialização, principalmente das crianças. Já a hidroginástica promove a melhora da flexibilidade, da força muscular e da resistência cardiovascular.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2087-6866, pelo e-mail [email protected] e também no próprio CSE João do Pulo.