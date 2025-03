Prefeitura intensifica capacitação de servidores para o uso do Sistema Eletrônico de Informações

- PUBLICIDADE -







Em pouco mais de um mês, 273 servidores da administração municipal já foram capacitados para o uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – uma ferramenta de produção e gerenciamento de documentos e processos eletrônicos. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos visa a promover a otimização dos procedimentos internos e a migração de documentos para o meio digital.

O uso do sistema será obrigatório em todo o setor público a partir do próximo dia 31, conforme determinação da Secretaria de Gestão. Diante disso, a Escola de Administração Pública (Esap) de Guarulhos intensificou a formação dos funcionários públicos.

Desde fevereiro a Esap iniciou o processo de transferência de conhecimento aos servidores com duas capacitações mensais. Em março as formações foram ampliadas para cinco, sendo três abertas a servidores de todas as áreas e duas exclusivas para funcionários da Secretaria da Fazenda. Para o mês de abril estão previstas ao menos três novas formações com o objetivo de preparar os servidores para o uso integral da ferramenta. Funcionários interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp da Esap: (11) 2408-1183.

“A modernização da gestão pública passa pela digitalização dos processos. Com o novo sistema ganhamos agilidade, transparência e eficiência. Capacitar nossos servidores é fundamental para que essa transformação aconteça de forma sólida e integrada”, afirmou o secretário de Gestão, Armando Tavares dos Santos Neto.

A gerente da UBS Belvedere, Cícera da Silva Faria, participou da formação. “A capacitação no sistema é de suma relevância, uma vez que seu uso é diário e traz agilidade nas comunicações intersetoriais e no acesso à informação, contribuindo também para a redução do consumo de papel e do impacto ao meio ambiente. Os instrutores do curso mostraram domínio do tema e usaram linguagem de fácil entendimento”, disse Cícera, servidora há 13 anos.

Sistema Eletrônico de Informações

O SEI possibilita a abertura de processos administrativos, a emissão de memorandos e ofícios, o envio de solicitações internas e qualquer outro trâmite documental ou comunicação oficial. Além disso, todos os documentos deverão ser assinados eletronicamente dentro da própria plataforma, tanto por usuários internos quanto externos, sem a necessidade do uso de assinadores externos, como o Gov.br.

A ferramenta, cedida gratuitamente à administração pública, foi desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) como forma de construir uma infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos.

O Sistema Eletrônico de Informações foi adotado como solução oficial do processo eletrônico nacional e está sendo implantado em diversos órgãos e entidades das esferas municipais, estaduais e federais.