6ª Caminhada Down de Guarulhos reúne 1.000 pessoas em prol da inclusão

O Bosque Maia recebeu, no último domingo (23), a 6ª edição da Caminhada Down, um evento de conscientização e inclusão social ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março. A iniciativa, organizada pela entidade Minha Down é Up!, contou com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão.

Com concentração às 7h, a caminhada reuniu cerca de 1.000 participantes, entre crianças, idosos, pessoas com deficiência e apoiadores da causa. O trajeto percorreu as avenidas Paulo Faccini e Salgado Filho, retornando ao ponto de partida em frente ao atacadista Roldão. O percurso teve aproximadamente uma hora de duração e foi marcado por momentos de alegria, união e celebração à diversidade.

Para muitas famílias, a caminhada é um momento de troca e fortalecimento. Carla Mendes, mãe do pequeno Lucas, de 6 anos, que tem síndrome de Down, destacou a importância do evento: “Aqui encontramos apoio e carinho. Ver tantas pessoas abraçando essa causa nos dá esperança de um mundo mais acessível e inclusivo”.

Já Patrícia Oliveira, mãe de Geovana, de 10 anos, reforçou o impacto da caminhada na conscientização da sociedade: “A inclusão começa pelo respeito e pela informação. Esses eventos são fundamentais para mostrar que nossos filhos são capazes e merecem oportunidades iguais”.

A Caminhada Down de Guarulhos se consolidou como um evento anual essencial para dar visibilidade à causa e sensibilizar a população sobre a importância da inclusão. A cada edição, mais pessoas se unem para reforçar a mensagem de que a diversidade torna a sociedade mais justa e humana.