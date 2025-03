Terminal Pimentas recebe campanha de combate à violência contra a mulher

Quem passou na manhã desta segunda-feira (24) pelo Terminal de Ônibus Pimentas foi abordado por uma equipe da Subsecretaria de Políticas para a Mulher de Guarulhos, que distribuiu folhetos informativos da campanha permanente Mãos Protetoras, cujo objetivo é a orientar a população sobre violência doméstica e os serviços de atendimento especializado oferecidos pela Prefeitura.

O material entregue contém os locais de atendimento especializado para auxílio às vítimas, além de detalhes sobre os vários tipos de violência doméstica (física, psicológica, moral, patrimonial e sexual). “O lançamento de Mãos Protetoras vem ao encontro de não apenas identificar a violência contra a mulher, mas de agir e dar suporte para que ela saia da situação de violência doméstica”, disse a supervisora de setor Alessandra Dias Nogueira Peres, que faz parte da equipe técnica da subsecretaria.

Para a estudante do 3º ano do ensino médio Maria Eduarda Bento, de 17 anos, a campanha é fundamental para combater esse tipo de crime. “O projeto é importante para que a violência contra o público feminino diminua. A mulher tem que expor o que acontece e denunciar para que isso acabe”, disse a jovem, que vive no Jardim Santa Paula.

Já o vigilante Daniel Augusto de Araújo, de 43 anos, nunca presenciou violência física contra uma mulher. “No meu convívio nunca vi, mas soube de um vizinho que bebia e xingava a mulher. Ela o deixou e agora ele se faz de vítima. Isso é uma covardia”, contou Daniel, que é casado há dois anos.

Por sua vez, a psicóloga Gabriela Carvalho, de 33 anos, conhece muitas mulheres que sofrem violência, sentem-se inseguras e com medo. “Temos que empoderar a mulher conversando sobre os direitos que ela tem. O caminho é esse: panfletar e divulgar informações. Devemos ter sororidade: apoiar sem julgar”, afirmou a profissional, que mora em São Paulo e trabalha em Guarulhos.

A ação da subsecretaria, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, irá ocorrer nos dez bairros com os maiores índices de violência apontados pelo Mapa da Violência Contra a Mulher, elaborado pela administração municipal com dados de boletins de ocorrência das delegacias de polícia do município.