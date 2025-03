Professores de Guarulhos participam de formação no Museu da Língua Portuguesa

- PUBLICIDADE -







O Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, abriu suas portas para oferecer uma formação aos professores de língua e cultura portuguesa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Guarulhos. A ação, realizada em parceria com a Secretaria de Educação, teve como objetivo apoiar o ensino e a aprendizagem dessa matéria e de outras áreas do conhecimento nas escolas.

A proposta considera o eixo identidade e cultura como aspectos fundamentais da EJA, reconhecendo a importância de estabelecer vínculos entre as atividades humanas, culturais, relacionando-as a cada indivíduo. Essa perspectiva está alinhada à proposta curricular da Prefeitura, que busca garantir oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos os envolvidos no processo educativo, incluindo alunos e educadores do ensino fundamental do ciclo II da EJA.

A formação abordou o desenvolvimento de projetos e planos de aula utilizando os objetos digitais de aprendizagem, criados pelo Museu da Língua Portuguesa nas edições do projeto Na sua Escola. O documento traz inspirações, sugerindo atividades e materiais complementares, potencializando o poder criativo dos professores, além de se adaptar à realidade de cada sala de aula.

A visita foi conduzida pela equipe educativa do museu, que orientou os docentes pelos diferentes espaços, proporcionando uma experiência valiosa.