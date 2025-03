Idoso desaparecido no Jardim Brasil é localizado pela GCM

- PUBLICIDADE -







Agentes da Inspetoria Leste da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos localizaram na noite de sábado (22) um idoso de 68 anos que aparentava confusão mental na rua Marcílio Souza, no Jardim Brasil. A equipe atendeu a uma demanda da Central 153, cujo solicitante informou as características da pessoa que perambulava pelo bairro.

Na averiguação a GCM identificou tratar-se de um homem em situação de vulnerabilidade e, na abordagem de cunho social, conseguiu levantar informações e indícios que levaram a uma filha no Jardim das Olivas. Parentes já estavam divulgando imagens e um número de telefone para contato nas redes sociais. A equipe fez o transporte do idoso e promoveu o seu reencontro com a família.