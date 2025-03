GCM promove ações educativas e de segurança no fim de semana

- PUBLICIDADE -







A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos tem realizado ações educativas, de fiscalização, de segurança viária e contra a perturbação do sossego por toda a cidade. Os trabalhos buscam uma maior proximidade com a população, mostrando a importância das iniciativas no contexto da segurança pública e o impacto positivo na qualidade de vida dos cidadãos guarulhenses.

Agentes da Patrulha Maria da Penha, por exemplo, durante o sábado (22) e o domingo (23) conversaram com mulheres e entregaram informativos no Bosque Maia com orientações sobre como sair de um ciclo de violência doméstica e familiar. Externamente, crianças, adolescentes e adultos interagiram com os GCMs nas operações que, muito além da fiscalização, são também essenciais para a educação no trânsito e o exercício da cidadania.

Da mesma forma que as ações educativas, as operações contra a perturbação do sossego público são executadas constantemente pela GCM. Entre sexta-feira (21) e a madrugada desta segunda-feira (24) vários pontos já identificados na cidade receberam equipes da guarda, inibindo a realização de pancadões e de eventos não autorizados pelo poder público. No total foram averiguadas 600 pessoas e fiscalizados 480 veículos, sem prisões ou remoções ao pátio.

Dentre os locais estiveram a praça do Aviador e a avenida Brigadeiro Faria Lima, na região do Cocaia, a estrada do Sacramento, no Conjunto Residencial Marcos Freire, a estrada do Elenco, no Jardim São Domingos, e a rua Pernambuco, no Jardim Ponte Alta. Além desses pontos, bairros e imediações do Sítio São Francisco, da Vila Galvão, do Lavras, de Pimentas, de Cumbica, de Bonsucesso e do Jardim São João também foram visitados.

Operação conjunta

Uma ação conjunta das Guardas Civis Municipais de Guarulhos, Arujá e Itaquaquecetuba foi realizada na sexta-feira, entre 17h e 21h, nas regiões fronteiriças das três cidades. A iniciativa, com bloqueios e patrulhamentos preventivos, buscou aumentar a segurança dos moradores nos bairros e nas divisas das cidades com as ações sincronizadas.

Esses laços de cooperação estão previstos na lei federal 13.022/2014, o Estatuto-Geral das Guardas Municipais, que estabelece uma série de princípios e competências às corporações para desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outras cidades ou das esferas estadual e federal.