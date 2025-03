Metrô lança edital para contratar obras da Linha 19-Celeste que vai ligar Guarulhos à Capital

- PUBLICIDADE -







O Metrô lançou nesta segunda-feira (24) a licitação para contratar as obras de implantação da Linha 19-Celeste, que vai ligar o Bosque Maia, em Guarulhos, ao Anhangabaú, na Capital paulista. A contratação vai envolver a elaboração do projeto executivo e realização das obras civis de 17,6 km de vias, 15 estações e um pátio de manutenção.

Seguindo esse cronograma, a meta é assinar os contratos e iniciar o projeto executivos até o fim deste ano, permitindo começar as obras civis em 2026. Com o início da construção, os trabalhos devem ser concluídos em até 75 meses.

Além da construção de 15 estações, serão também edificados 18 poços de saída de emergência e ventilação (VSE) e readequadas as estações São Bento (Linha 1-Azul) e Anhangabaú (Linha 3-Vermelha), que serão conectadas à futura linha. O contrato também vai abranger implantação dos sistemas de Baixa Tensão e auxiliares, que envolvem painéis elétricos, escadas rolantes, elevadores, ventilação e detecção de incêndio, iluminação, sistemas de bombas, etc.

Linha 19-Celeste

A futura Linha 19 será uma importante ligação de Guarulhos, que é o segundo município mais populoso de São Paulo, à Capital. Quando pronta, a linha terá 17,6 km de extensão e 15 estações e sua operação será definida futuramente pelo Governo do Estado. Sua estrutura também contará com 31 trens que vão transportar 630 mil passageiros por dia, que poderão ter o trajeto reduzido em até uma hora e utilizar a conexão com outras três linhas de metrô (1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha), além da possibilidade de futuras conexões com linhas de trem.

Estações: Bosque Maia, Guarulhos-Centro, Vila Augusta, Dutra (Linha 2-Verde), Itapegica (5 primeiras em Guarulhos), Jardim Julieta, Vila Sabrina, Cerejeiras, Santo Eduardo, Vila Maria, Catumbi, Silva Teles, Cerealista, São Bento (Linha 1-Azul) e Anhangabaú (Linha 3-Vermelha).