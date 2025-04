Prefeitura garante novos lares para cães e gatos em evento de adoção no Bosque Maia

Dois cachorros e dois gatinhos começaram esta semana de maneira especial. Neste domingo (30), no Fica Comigo, evento de adoção promovido pela Prefeitura de Guarulhos no Bosque Maia, os quatro pets conquistaram corações e já seguiram com suas novas famílias.

Durante a feira, Sofia Lima garantiu uma nova companheira, adotando uma gatinha. “Fazia meses que queria adotar, porque já tenho uma gatinha e queria outra para fazer companhia para ela. Fiquei meses para convencer minha mãe e hoje vim adotar. É uma sensação muito boa, cheia de amor”, afirmou a jovem.

Para quem não conseguiu ir à feira, também é possível adotar pessoalmente no abrigo da Prefeitura, no Bonsucesso (rua Santa Cruz do Descalvado, 420). Para ver fotos dos pets disponíveis e obter mais informações, basta acessar https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/.