Meio Ambiente realiza plantio de 300 árvores em área degradada em Cumbica

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), realizou neste sábado (29) o plantio de 300 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, dentre elas, jatobá, urucum, coreutéria, ipês roxo, branco e amarelo, na altura o nº 812 da rua João Pannocchia Molina (antiga Estrada da Olaria), no Jardim São João. A área com cerca de14 mil m² fora degradada na década de 1980, devido à construção do Aeroporto Internacional.

O plantio foi realizado por 20 voluntários da empresa DHL e da Universidade de Guarulhos e seus familiares. Antes de colocarem as mãos na terra, educadores ambientais da Sema passaram aos participantes noções básicas sobre técnicas de plantio e também sobre a importância da arborização urbana para a melhoria da qualidade de vida da população, uma vez que a presença de árvores nas cidades ajuda a melhorar a qualidade do ar, a reduzir as enchentes, os alagamentos, a temperatura ambiente e a poluição sonora, contribuindo até mesmo com a saúde mental das pessoas.

Empresas, associações e grupos de amigos que queiram participar das ações de plantios promovidas pela Sema, devem entrar em contato por meio do telefone 2475-9858 ou pelo e-mail [email protected].