Saúde e educação são temas de conversa com responsáveis por pessoas com síndrome de Down

A Prefeitura de Guarulhos celebrou o Dia Internacional da Síndrome de Down, neste sábado (29), com uma roda de conversa sobre saúde e educação com pais e responsáveis por pessoas com síndrome de Down, na sede da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão (SAI), no Macedo. A ação, realizada em parceria com a Associação Amando T21, foi prestigiada pelo vice-prefeito, Thiago Surfista.

“É fundamental fortalecer as entidades que oferecem suporte a pessoas com síndrome de Down e suas famílias. Eventos como a roda de conversa não apenas informam, mas também criam uma rede de apoio essencial. Esses encontros reforçam nosso compromisso com a inclusão e a acessibilidade, garantindo que todos estejam plenamente inseridos na sociedade,” afirmou a subsecretária, Mayara Maia.

O Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março, foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2012. É uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as demais pessoas.