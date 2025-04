Prefeitura inicia consultas oftalmológicas gratuitas do Programa Menina dos Olhos

A Prefeitura de Guarulhos deu início nesta segunda-feira (31) às consultas oftalmológicas de estudantes da rede municipal do Programa Meninas dos Olhos. A iniciativa é uma das 14 ações que integram o Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial das secretarias de Educação e Saúde que objetiva promover saúde e educação integral para crianças, jovens e adultos da educação pública.

O secretário Silvio Rodrigues acompanhou a consulta oftalmológica realizada em uma unidade móvel, o Expresso da Visão II, estacionada na EPG Ofélia Echeverri Lopes, no Taboão. “Os testes de acuidade visual, as consultas e os óculos oferecidos gratuitamente aos alunos são ações que impactam diretamente na aprendizagem dos estudantes. Esse nosso é compromisso na Secretaria de Educação e na gestão do prefeito Lucas Sanches, que é garantir o cumprimento de políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida do cidadão guarulhense”, disse Rodrigues.

Ao todo, o Menina dos Olhos atende mais de 12 mil estudantes da rede municipal durante todo o ano letivo, seguindo o cronograma dos polos de atendimento, que incluem escolas e CEUs.

Angelina Tainan Fernandes de Jesus contou que muitas pessoas de sua família usam óculos e isso despertou sua atenção em relação à filha Antonella, de 2 anos. “O pai dela, a avó e as irmãs usam óculos, então fiquei atenta. Eu já conhecia esse programa e a parte mais bacana é essa, o acolhimento da criança e das dúvidas dos pais”, disse a mãe.

O programa também atua na sensibilização dos pais e profissionais da Educação sobre a necessidade de reconhecer sinais, sintomas e alterações visuais, assim como a importância do tratamento precoce.

A mãe Josiane da Conceição Coutinho contou que a filha Jamile, de 7 anos, fez o teste no ano passado e identificou a necessidade de uso dos óculos. “Agora, a Rebeca que tem 4 anos precisou fazer o exame também, então, com duas filhas, se eu tivesse que arcar com os custos das consultas e dos óculos ficaria bem complicado”, explicou a mãe ao enfatizar sua satisfação com os serviços oferecidos pela Prefeitura.