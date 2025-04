Guarulhos antecipa início da campanha de vacinação contra gripe

A Prefeitura de Guarulhos antecipou para esta quarta-feira (2) o início da Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe), ou seja, cinco dias antes da data prevista pelo Ministério da Saúde. A medida visa a ampliar a proteção da população antes da chegada do inverno, período de maior circulação do vírus.

As doses estarão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, com exceção das unidades Morros e Marinópolis, que seguem em reforma. A imunização será destinada aos grupos prioritários definidos pelo Programa Nacional de Imunizações, dentre eles crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos.

Também estão incluídos trabalhadores da saúde e da educação, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e de salvamento, integrantes das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários. Além disso, o público-alvo contempla pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, indivíduos com deficiência permanente, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas.

A Prefeitura reforça a importância da vacinação como principal forma de prevenção e orienta que os integrantes dos públicos-alvo procurem a UBS mais próxima para garantir a imunização.

A vacina deste ano oferece proteção contra as cepas H1N1, H3N2 e B do vírus Influenza, além de reduzir entre 60% e 70% os casos graves e os óbitos causados pela doença, segundo o Ministério da Saúde.