Universidade Guarulhos abre processo seletivo até 4 de abril

A Universidade Guarulhos (UNG) abriu processo seletivo para as seguintes vagas: coordenador do curso de Terapia Ocupacional, agente de portaria, auxiliar de serviço geral, estágio de comunicação, técnico de edificações e técnico de laboratório. Para se candidatar, basta cadastrar o currículo por meio do site www.peixe30.com ou pelo próprio aplicativo do Peixe 30.

Segundo a analista de Gente e Gestão da UNG, Fernanda Paes Beltramin, as inscrições podem ser realizadas até dia 04 de abril por meio da plataforma. “No Peixe 30, é possível encontrar mais informações relacionadas a cada vaga, além do candidato poder gravar um vídeo de 30 segundos falando sobre sua experiência, suas competências e experiências profissionais, agregando valor durante a seleção”.

O Peixe 30 ainda permite se conectar com outros profissionais de diferentes áreas para a realização de network e oferece testes para descobrir se o seu perfil pode se qualificar a alguma vaga. Para completar o processo de seleção, Beltramin solicita que o interessado encaminhe o currículo para o e-mail [email protected], com a descrição da vaga no assunto.