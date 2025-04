Espetáculo Laços Eternos é exibido no Teatro Adamastor em Guarulhos

Laços Eternos, adaptação teatral de Annamaria Dias, do livro de Zibia Gasparetto/Lúcius, é uma história onde o amor é apresentado com toda a sua força e contundência através das diversas vidas de seus principais personagens, Nina, Roque e Maria. O espetáculo será exibido no Teatro Adamastor em Guarulhos, dia 13 de Abril, às 19h.

Alternando cenas vividas na atualidade e passadas no século XVIII, onde Nina era Geneviéve, Roque era Gustav e Maria – Marguerit, a Condessa D’Ancour, o texto resgata a trajetória dos acertos e desacertos de cada um, dentro do intenso aprendizado de sua existência. A vivência deste triângulo amoroso e daqueles que o cercam nesta e em vidas passadas é mostrada de maneira tocante e envolvente.

Revela as extraordinárias ligações amorosas e apaixonadas que acabam unindo os seres por meio de suas atrações espirituais e carnais. E valoriza o amor aos filhos, aos familiares, aos amigos e também aos inimigos. As alegrias e sofrimentos de todos os participantes desta trama a transformam num momento emocionante e arrebatador.

Serviço

Data: 13 de abril

Horário: 19h

Local: Teatro Adamastor localizado na avenida Monteiro Lobato, 743– Guarulhos

Ingresso: R$ 60 antecipado

R$ 50 meia

R$ 100 inteira

Vendas antecipadas pela internet na bilheteriaexpress

https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-lacos-eternos-teatro-adamastor-teatro-adulto-857278191037660.html