Feira de economia criativa Empreenda Afro acontece neste sábado no Adamastor

A Prefeitura de Guarulhos promove neste sábado (12), das 8h às 17h, a feira de economia criativa Empreenda Afro com vários atrativos. Haverá exposição de produtos e serviços, oferta de linha de crédito, informações sobre investimentos em pequenos empreendimentos formais ou informais, orientações do Sebrae-SP e do Banco do Povo para impulsão dos negócios, apresentações culturais, entre outras atividades.

A ideia é fortalecer afroempreendedores do município, promover oportunidades, valorizar a economia criativa e estimular a economia local. Desta forma, os participantes poderão expor serviços e produtos, expandir as redes de contato e desenvolver oportunidades de novos negócios.

A organização do evento é da Subsecretaria da Igualdade Racial, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com as pastas de Trabalho e de Habitação. Essa realização também visa estimular o desenvolvimento econômico, priorizando políticas públicas que ampliem o suporte a negócios que precisam de incentivo para crescer, gerar renda e se consolidar no mercado.

Consultoria e mentoria

Os participantes poderão obter orientações do Sebrae, que oferece mentoria e consultoria ajudando-os a desenvolver habilidades e resolver questões práticas como compreender o mercado, amadurecer ideias de negócio, melhorar o desempenho, identificar e lidar com emoções e equilibrar trabalho e família.

Entre as áreas atendidas pela entidade estão finanças, operações, mercado/marketing, inovação/tecnologia e pessoas. Além disso, ela auxilia a resolver questões práticas relacionadas à gestão do negócio, ajuda a construir um plano de melhoria para o desempenho profissional e tirar dúvidas sobre plano de negócios.

Linhas de crédito

A oferta de linha de crédito Empreenda Afro, ligada à Secretaria do Trabalho, através do Banco do Povo, tem o objetivo de apoiar afroempreendedores e facilitar o acesso a recursos financeiros, possibilitando investimentos essenciais para a sustentabilidade e crescimento dos negócios.

Por sua vez, o Banco do Povo disponibiliza microcrédito produtivo orientado como forma de estímulo a pequenos empreendimentos formais ou informais. Ele oferta taxas de juros reduzidas e prazos flexíveis de pagamento, possibilitando que empreendedores tenham acesso a recursos financeiros para ampliar estoques, reformar estabelecimentos e investir na melhoria de seus serviços e produtos.