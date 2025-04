Prefeitura reforça a segurança com a entrega de 27 novas viaturas de policiamento municipal

A Prefeitura de Guarulhos entregou mais 27 novas viaturas de policiamento municipal, que agora passa a contar com uma frota ainda mais moderna e preparada para atender às demandas da cidade. Entre os veículos, destacam-se quatro unidades do modelo Trailblazer, conhecidas por sua robustez e eficiência em operações táticas e patrulhamento em áreas de difícil acesso.

A renovação e ampliação da frota representam um avanço significativo para o fortalecimento das ações de segurança nos bairros. Com mais viaturas nas ruas, a presença da Guarda Civil Municipal será ampliada, possibilitando respostas mais rápidas às ocorrências e um patrulhamento preventivo mais eficaz.

“Com certeza isso vai possibilitar com que a gente aumente a nossa presença nos bairros trazendo paz, tranquilidade e segurança para o povo de Guarulhos”, afirmou o prefeito Lucas Sanches durante a cerimônia de entrega, no estacionamento do Paço Municipal.

Além de garantir melhores condições de trabalho para os agentes da corporação, a iniciativa reforça o compromisso com a paz e a tranquilidade dos guarulhenses. Com a chegada dos novos veículos, a população pode contar com uma cidade mais protegida, onde o trabalho preventivo da Guarda Civil Municipal estará ainda mais presente no dia a dia.