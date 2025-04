Comédia Casa, Comida & Alma Lavada chega ao Teatro Adamastor em Guarulhos

No sábado, 12 de abril, às 20h, o Teatro Adamastor recebe a comédia teatral ” Casa, Comida & Alma Lavada”, estrelada por Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello. A peça promete arrancar boas risadas ao explorar, de forma leve e divertida, as nuances do relacionamento conjugal ao longo de vinte anos.

A história acompanha o casal Tânia Mara e Luís Alberto, alternando entre os pontos de vista feminino e masculino sobre situações do dia a dia. Dividida em episódios, a narrativa começa nos tempos de namoro, quando Tânia Mara compartilha com uma amiga sua paixão pelo namorado. Conforme o casamento avança, a empolgação inicial dá espaço para uma visão mais realista e, muitas vezes, cômica da convivência. Pequenos hábitos, como o costume de Luís Alberto de usar meias pretas para dormir, tornam-se motivo de desdém e humor.

Com um formato dinâmico, os personagens interagem diretamente com o público, proporcionando uma experiência envolvente e repleta de momentos hilários. No entanto, a peça também reserva momentos de reflexão, culminando no reconhecimento das qualidades que mantiveram o casal unido ao longo dos anos. O espetáculo celebra, assim, a beleza e a importância do companheirismo e do amor duradouro.

Serviço:

Data: 12 de abril (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro Adamastor (Guarulhos)

Avenida Monteiro Lobato, 743.

Ingressos: R$100,00 (inteira), R$50,00 (meia-entrada), R$60,00 (antecipado até um dia antes do evento). Ingressos antecipado pela internet na https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-casa-comida-e-alma-lavada-teatro-adamastor-teatro-adulto-330185413179186.html