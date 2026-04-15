Guarulhos abre inscrições para nova edição do Casamento Comunitário 2026

A Prefeitura de Guarulhos, por meio do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, anuncia a abertura das inscrições para o Casamento Comunitário 2026. A iniciativa oferece a oportunidade para casais oficializarem a união civil, promovendo cidadania, dignidade e o fortalecimento dos vínculos familiares.

Após o sucesso da edição anterior, o evento retorna ainda mais estruturado, com o objetivo de atender um número maior de casais em situação de vulnerabilidade social, proporcionando uma cerimônia especial e inesquecível.

De acordo com a primeira-dama de Guarulhos, Carol Sanches, a ação vai além da oficialização da união. “É um momento único na vida de muitos casais. Nosso objetivo é oferecer não só o acesso ao direito civil, mas também um dia especial, cheio de significado, carinho e acolhimento”, destacou.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do Fundo Social, localizada na avenida Emílio Ribas, 1.315, Gopoúva.

Requisitos

Os casais devem morar em Guarulhos há mais de um ano e ter renda mensal conjunta de até dois salários mínimos vigentes. No ato da inscrição, é necessário apresentar original e cópia do RG dos noivos, certidão de nascimento para os solteiros, entre outros documentos exigidos. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp: (11) 93243-7345.

Importante: há a cobrança de uma taxa obrigatória de cartório no valor de R$ 19,20.

O Casamento Comunitário é uma das ações mais aguardadas do calendário social do município e reforça o compromisso da administração pública com o acolhimento das famílias que mais precisam, incentivando a construção de novas histórias.