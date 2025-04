Operação Cata-Tralha atenderá o Jardim Santa Lídia e mais dez bairros no sábado e no domingo

Os caminhões da Operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos passarão pelas ruas do Jardim Santa Lídia e de mais dez 11 no sábado (12) e no domingo (13). O roteiro contemplará as mesmas ruas em ambas as datas.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito.

A Secretaria de Serviços Públicos informa que não são recolhidos entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Jardim Santa Lídia

Rua Adelina Vieira Porto, rua Antônio Muniz de Almeida, rua Aírton Ferreira Mendes, rua Francisco Serrano, rua José Nilson Ferretti, rua João Paulo Piassentini, rua Leovergília Rodrigues da Conceição, rua Lídia Galloni Mercúrio, rua Maria Cândida Mamente, rua Maria Espíndola, rua Maria José Alves, rua Mário Bezerra de Espíndola, rua Narcizo Gomes de Oliveira, rua Noburo Nonaka, rua Sebastião Antunes, rua Vicente Durso.

Jardim Dona Meri

Rua Ana Maria da Conceição de Souza, rua Betuel Lopes Ferreira, rua Emídio Manoel dos Santos, rua Guiomar Garcia Horta, viela Luís Vicente Coutinho, rua Rodolpho Luciano Fazzio de lcardo, rua Zaira Ramira Schrepel, estrada do Elenco, rua Clorinda Mafuz.

Jardim Marilena

Rua Branca Paulista, rua Cachoeira Paulista, rua Espírito Santo Dourado, rua Guaraton, rua ltambé do Mato Dentro, rua ltupeva, rua José Melo, rua Lavrinhas, rua Louveira, rua Madre de Deus de Minas, rua Monsenhor Paulo, rua Nazaré Paulista, rua Onze, rua Pedra Bela, rua Piedade do Rio Grande, rua Pinhalzinho, rua Piracaia, rua Ponta de Pedras, rua Santa Rita do Sapucaí, rua São Bento Abade, rua São Gonçalo do Sapucaí, rua São José do Alegre, rua São João da Mata, rua São Sebastião da Boa Vista, rua Pimpolino.

Jardim Santa Rita

Passagem Antonio Nunes da Silva, avenida Aracaju, rua Cleusa Maria Barbosa de Oliveira, rua lbite, rua ltamarati de Minas, rua Miguel Fernandes Maldonado, viela Mombuca, rua Nova Odessa, viela Santana do Garambeu, rua Tenente Campo, avenida Vila Matias, rua de Santa Cataguases, rua Ancora.

Jardim Tamassia

Rua Ana Cecília, rua Fernando Antônio, rua Maria Elisa, rua Paru,

Jardim Santo Eduardo

Rua Jari, rua Sapucai Mirin.

Jardim Capri

Rua Campo Largo, rua Correge do Bom Jesus.

Jardim Sueli

Passagem Bady, viela Corinto, rua Cândido de Abreu, rua Nova América da Colina, travessa Planejada, rua Santo Antonio Aventureiro, rua Bueno Bernardo, travessa Veu, travessa Asa, travessa Nilo, travessa Nova Independência.

Jardim Santa Vicência

Passagem Bocabina, rua Jamil João Zarif, rua São Mateus do Sul, rua Timbiras, rua Alvaro Luís Ferreira Santos.

Jardim das Acácias

Rua Almirante Tamandaré, Passagem Giatuba, Passagem Marconi, rua Pouso Alto, rua São Sebastião do Rio Verde, rua Teixeira Soares, rua dos Geógrafos.

Jardim Planalto

Rua Airtom Senna, rua Irmã Dirce, rua São Judas Tadeu, rua Nova Canaa, rua Cruzeiro, rua Jequié.