Saúde Toda Hora realiza ação especial de Papanicolau neste sábado

Com foco na prevenção ao câncer do colo do útero, um dos que mais afetam a saúde da mulher, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Soberana estará aberta neste sábado (12), das 8h às 16h, em mais uma ação do programa municipal Saúde Toda Hora. A principal atividade do dia será a realização do exame Papanicolau, essencial para detectar precocemente alterações que podem evoluir para o câncer.

O exame é recomendado para todas as mulheres que têm ou já tiveram vida sexual ativa, especialmente aquelas com idade entre 25 e 64 anos. Gestantes também podem realizar o Papanicolau, sem riscos à sua saúde ou à do bebê.

Para garantir resultados precisos, é importante seguir algumas orientações antes do exame: evitar relações sexuais nos dois dias anteriores, não utilizar duchas, medicamentos ou métodos contraceptivos de uso vaginal e agendar a coleta após pelo menos cinco dias do fim da menstruação. A presença de sangue pode interferir na qualidade da amostra e comprometer o diagnóstico.

Além do exame preventivo, a UBS Soberana oferecerá outros serviços de saúde, como consultas médicas, testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis e hepatites B e C, vacinação e busca ativa de sintomáticos respiratórios.

Tanto as consultas médicas quanto os exames de Papanicolau devem ser agendados previamente, presencialmente na própria unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população aos cuidados de saúde, especialmente para quem enfrenta dificuldades para comparecer às unidades durante os dias úteis.

Serviço

UBS Soberana: rua Jaboticabal, 393, Cidade Soberana