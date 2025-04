Metalúrgicos da Bélgica visitam sindicato e renovam parceria social

A Delegação da Federação dos Metalúrgicos da Bélgica (ABVV-Metaal) visitou o Sindicato da categoria em Guarulhos. Os belgas também estiveram no Instituto Cultural e Esportivo Meu Futuro, no Parque Primavera. A Federação é parceira do Instituto desde 2002, apoiando jovens e crianças carentes da região.

Terça, 8, na sede do Sindicato, os europeus assistiram exposição do economista do Dieese, Rodolfo Viana, acerca da conjuntura nacional. Já na quarta (9), a delegação visitou o Meu Futuro e participou de atividades com as crianças. Jogaram tênis de mesa, futebol e foram homenageados, com brindes entregues pelas crianças do Projeto.

O presidente da Federação dos Metalúrgicos da Bélgica, Rohnny Champagne, reforçou a colaboração com o projeto. Ele diz: “É uma imensa alegria. Quero agradecer e reconhecer a contribuição dos professores e colaboradores que ajudam a manter de pé esse Projeto”.

Cabeça – Josinaldo José de Barros, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região, entidade responsável pela instituição, agradece. Ele afirma: “O Meu Futuro atende cerca de 65 famílias em uma região carente. O apoio desses companheiros reforça os princípios do sindicalismo-cidadão”.

MAIS – Quer conhecer mais esse projeto social no Primavera? Ligue 2401.8790, com Valclécia Trindade.