Casas da Mulher Clara Maria promovem oficinas de ovos de Páscoa

Uma turma de 20 mulheres participou nesta quarta-feira (9) da oficina gratuita de confecção de ovos de Páscoa na Casa da Mulher Clara Maria Vila Galvão. A ação da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, visa a incentivar a geração de renda, a autonomia e a resgatar a autoestima e a dignidade da mulher.

“Além de proporcionar autonomia financeira e um rendimento extra, a oficina pode transformar e melhorar realidades. No Recreio São Jorge, tivemos duas mães atípicas que viram na aula a possibilidade de um trabalho sem sair de casa, já que não conseguem trabalhar fora pela rotina de acompanhamento dos filhos em vários tratamentos e terapias,” afirmou a subsecretária, Vanessa de Jesus.

Ao longo de quatro horas, as participantes aprenderam sobre os tipos de chocolate (nobre e fracionado), variedades de recheios, além de cálculo de custo e preço de produtos.

Com experiência de 20 anos na confecção de produtos de chocolate, a servidora da pasta, Rosileia Santos, ministrou a aula. “A oficina é um leque de oportunidades que se abrem para quem quer lidar com chocolate porque permite confeccionar outros produtos como pão de mel, trufas, espeto de chocolate com morango, o que possibilita renda extra o ano todo, não apenas na Páscoa,” disse.

A promotora de vendas Danielli Cavalcanti de Oliveira, de 42 anos, aproveitou as férias do serviço para se inscrever na oficina. “Vim para ter uma renda a mais. Amo chocolate e estou adorando a aula, pois a professora explica bem, é prática e com isso entendemos todos os detalhes na hora,” revelou Danielli, que é mãe de duas meninas.

Na terça-feira (8), a oficina ocorreu para as assistidas pela Casa da Mulher Clara Maria Recreio São Jorge e nesta quinta-feira (10) será realizada na unidade do Haroldo Veloso.