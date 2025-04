Prefeitura informa alteração no sentido de direção em vias do Pimentas

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) promoverá no próximo dia 19, a mudança no sentido de direção das estradas da Água Chata e Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, ambas na região dos Pimentas. As duas vias atualmente de mão dupla passarão a ser mão única.

A Estrada da Água Chata será mão única de direção no sentido bairro/centro, no trecho compreendido entre a rua Oratória com a avenida Jorge Amado até a estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Já a alteração na estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira ocorrerá no sentido centro/bairro, no trecho compreendido entre a estrada Água Chata até a avenida Jorge Amado.

As mudanças são fruto de estudos que vêm sendo realizados pela STMU e foram publicadas por meio da portaria 10/2025, no Diário Oficial de terça-feira (8).